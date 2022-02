Primarul Ion Lungu convoaca CL Suceava pentru inlocuirea viceprimarului USR Teodora Munteanu

> Nu mai avem o majoritate stabila, iar viceprimarul nu si-a indeplinit corespunzator atributiile delegate, este opinia edilului-sefPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a convocat Consiliul Local Suceava in sedinta extraordinara pentru vineri, 11 februarie, unic punct de ordinea de zi fiind inlocuirea din functie a viceprimarului USR Teodora Munteanu.Primarul arata in referatul de aprobare ca "a constatat ca astazi nu mai exista o majoritate stabila, functionala in Consiliul Local al municipiului ... citeste toata stirea