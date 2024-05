Primarul Ion Lungu, demersuri in Bucuresti pentru impulsionarea proiectelor Sucevei

>"Discutiile purtate au condus la deblocarea, in mare parte, a problemelor aparute in implementarea proiectelor in derulare" a punctat edilul-sef suceveanLa inceputul acestei saptamani, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a descins in Bucuresti, in vederea clarificarii unor aspecte si accelerarii implementarii proiectelor administratiei publice locale din resedinta de judet."Am fost la mai multe ministere si agentii guvernamentale cu probleme ale municipalitatii" a transmis Lungu. ... citește toată știrea