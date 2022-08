Primarul Ion Lungu deschide noul an scolar la 10 unitati de invatamant

> "Am incercat sa fiu in toate cartierele municipiului, la toate formele de invatamant, prescolar, gimnazial si liceal" arata seful municipalitatiiLuni, 5 septembrie, incepand cu ora 11:00, in prima zi de nou an scolar, va fi inaugurata Gradinita "Dumbrava minunata" de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Suceava, invitati fiind si consilierii locali.Primarul Ion Lungu reaminteste ca unitatea de invatamant prescolar din zona centrala a Sucevei a fost supusa extinderii si modernizarii, ... citeste toata stirea