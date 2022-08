Primarul Ion Lungu participa la un schimb de experienta in Grenoble si Paris

> "Cred ca este un prilej bun sa putem invata lucruri bune din Franta" a declarat edilul-sef > Pe 14 si 15 octombrie, Suceava gazduieste intalnirea franco-romana pe teme de turismIon Lungu, primarul municipiului Suceava, este invitat in Franta, unde va lua parte la un schimb de experienta."In luna octombrie, la sfarsit, sunt invitat sa particip, in Franta, in Grenoble si Paris, la o intalnire, un schimb de experienta, de bune practici" a anuntat, intr-o conferinta de presa, seful ... citeste toata stirea