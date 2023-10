> Valoarea acestora va scadea de la 600 de lei pe an, la 300 de lei pe an, in cazul pensionarilor diminuarea fiind de la 500 de lei pe an la 250 de lei > "Nu se imbogateste primaria din acesti bani" a precizat edilul-sef, el precizand ca "pe stradutele dintre blocuri" nu vor mai fi montate parcometreIon Lungu, primarul municipiului Suceava, a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, ca va propune spre aprobare, Consiliului Local, un proiect de hotarare de modificarea a Regulamentului de ... citeste toata stirea