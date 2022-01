Primarul Lungu a fost criticat la dezbaterea bugetului local

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost criticat, joi, la dezbaterea bugetului local pentru anul 2022, fiind acuzat ca nu are in vedere prioritatile imediate ale sucevenilor.Primul care a inceput sa critice proiectul de buget a fost consilierul local USR Dan Nichiforel, care a spus ca a constatat ca gradul de realizare al bugetului pe anul trecut a fost mic, "ceea ce dovedeste ca bugetul nu a fost bine fundamentat".El a spus ca nu sunt prioritare in buget cerintele sucevenilor care ... citeste toata stirea