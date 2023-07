> Se lucreaza destul de intens > Eu cred ca in acest an va fi conturata Sala Polivalenta, a afirmat Ion LunguPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a fost in inspectie pe santierul Salii Polivalente.El a spus ca a constatat ca se lucreaza destul de intens si ca sunt mai multe puncte de lucru pe platforma viitoarei sali polivalente de la Suceava.Astfel, se fac lucrari de egalizare si ca urmeaza sa mai fie montate doua macarale."Eu cred ca in acest an va fi conturata Sala ... citeste toata stirea