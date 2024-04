Primarul Zenovia-Violeta Taran si-a depus candidatura pentru un nou mandat in fruntea comunei Berchisesti

Primarul Zenovia-Violeta Taran si-a oficializat, miercuri, candidatura pentru un nou mandat in fruntea comunei Berchisesti.Intr-o declaratie adresata locuitorilor comunei, primarul Violeta Taran a evidentiat realizarile si progresele inregistrate in timpul mandatului sau actual.Ea arata ca, sub conducerea sa, comuna Berchisesti a cunoscut o transformare notabila, datorata eforturilor comune si a unei strategii ambitioase de modernizare. Investitiile in diverse domenii precum educatia, ... citește toată știrea