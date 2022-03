Primele 1.200 de paturi din carton presat facute la Suceava au fost trimise la Cernauti

> In regiunea Cernauti au ajuns pana miercuri circa 50.000 de refugiati din alte zone ale UcraineiPrimele 1.200 de paturi din carton presat facute de AMBRO SA Suceava, dintr-o comanda de 2.000 de astfel de paturi, au fost trimise, miercuri, la Cernauti, spre a fi folosite pentru cazarea refugiatilor in sali de sport sau in alte incinte mari.Initiativa a aparut in urma unei discutii de saptamana trecuta intre presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, si directorul AMBRO Suceava, Paul-Henri ... citeste toata stirea