Primul deces din cauza gripei in acest sezon rece

> Barbatul care a murit de gripa la SJU Suceava avea "antecedente cardiovasculare importante"DSP Suceava a anuntat, ieri, primul deces in acest an din cauza gripei in acest sezon rece.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Suceava, consilier Gabriela Budeanu, primul deces de gripa in sezonul rece 2022-2023, identificat cu test rapid la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, a fost inregistrat la o persoana in varsta de 72 ani.In ultima saptamana, in judetul nostru au fost inregistrate 48 ... citeste toata stirea