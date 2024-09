Primul drum national nou ce se va construi in Romania dupa Revolutie este Climauti - Vicovu de Sus

Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa lanseze licitatia pentru primul drum national nou construit in Romania de la Revolutie, in afara variantelor ocolitoare, a anuntat Irinel Bucur, presedintele Asociatiei "Hai ca se poate", citat de Economedia.ro.Este vorba despre drumul Climauti - Vicovul de Sus din judetul Suceava, cu o lungime de 37 km."Hai sa va dau o noutate. Stiti cate drumuri nationale noi s-au facut in Romania dupa Revolutie, exceptand variantele de ocolire? Drum national nou, de ... citește toată știrea