Primul pas a fost facut cu majoritate de voturi

> Proiectul prin care Primaria Suceava cere 20 de ha de la Statiunea de Cercetari Agricole pentru a le preda Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a fost aprobat in Consiliul LocalConsiliul Local Suceava a aprobat, joia trecuta, in sedinta extraordinara, proiectul de hotarare propus de Ion Lungu prin care Primaria Suceava cere 20 de hectare de teren de la Statiunea de Cercetari Agricole pe care sa le transfere in proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.19 din cei 22 de consilieri