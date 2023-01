Primul spital de recuperare medicala post-COVID se construieste la Gura Humorului

Managerul Spitalului Orasenesc Gura Humorului, jurist Cornel Vieru, ne-a declarat ca in luna noiembrie ar urma sa fie finalizata constructia noului compartiment de recuperare medicala post-COVID.Acesta a declarat ca dupa COVID-19 raman foarte multe sechele care trebuie tratate."Specialistii spun ca dupa COVID-19 raman foarte multe sechele neurologice, cardiologice, pulmonare. Sechele de lunga durata de la un an, doi ani, or in zona nu exista un spital dedicat acestor afectiuni" a spus ... citeste toata stirea