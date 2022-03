Primul voluntar care a ajuns in Vama Siret dupa izbucnirea razboiului din Ucraina: "Traiesc printre oameni urmariti de spaime"

Cornelus Miron este primul voluntar care a ajuns in Vama Siret, in data de 24 februarie 2022, cand armata rusa a inceput operatiunea de invadare a Ucrainei. Avea la el cateva baxuri cu apa, nu stia ce va gasi la fata locului, dar simtea ca trebuie sa se implice. De atunci pana in prezent, el si echipa sa au ajutat peste 1.000 de ucraineni. Cornelus Miron este pastor la Biserica Baptista din Calafindesti, judetul Suceava, si administrator al unei firme de transport. Dupa ce Rusia lui Vladimir ... citeste toata stirea