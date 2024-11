Prin Programul de guvernare, PNL propune ca dispensarele si centrele medicale sa fie incluse printre investitiile eligibile in PNI "Anghel Saligny Plus"

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, impreuna cu parlamentarii liberali Ioan Balan, Angelica Fador si Bogdan Gheorghiu, candidati pe listele PNL pentru Senatul Romaniei si Camera Deputatilor, au participat la inaugurarea unui centru medical modern in localitatea Todiresti.Amplasat in centrul satului, aproape de biserica, de scoala si primarie, centrul este realizarea primarului gospodar Mugurel Bocancea, care a reusit sa construiasca din fonduri proprii, in valoare de 1,7 milioane lei, ... citește toată știrea