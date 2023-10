> De la data de 2 octombrie a.c. nu se mai aproba deconectari de la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic, in vederea montarii de centrale individualeSC Thermonet SRL Suceava a transmis ca, in vederea pregatirii sistemului centralizat pentru furnizarea incalzirii in sezonul rece, incepand cu data de 2 octombrie a.c., a procedat la efectuarea probelor de presiune la rece/cald a instalatiilor de incalzire din reteaua secundara, inclusiv in instalatiile interioare ale blocurilor.In ... citeste toata stirea