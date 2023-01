Procedura de licitatie pentru proiectarea si executia tronsonului Pascani - Suceava al autostrazii A 7 va putea fi lansata in luna mai

Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a declarat ca documentatiile pentru tronsonul Pascani - Suceava al autostrazii A 7 au fost depuse pentru obtinerea avizelor de mediu si de gospodarire a apelor si ca estimeaza ca in luna mai acestea vor fi emise de autoritati urmand sa fie organizata licitatia pentru proiectare si executie.Potrivit lui Gheorghe Flutur, Consiliul Judetean Suceava este implicat in mod direct in sprijinirea proiectului autostrazii A7, tronsonul Pascani - ... citeste toata stirea