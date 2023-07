> Populatia de la 15 pana la 49 ani s-a diminuat cu 2%, in timp ce populatia cu varsta cuprinsa intre 50 si 64 ani, cat si cea de peste 65 de ani au crescut, fiecare, cu 1% > "Piramida varstelor are o baza ingusta, caracteristica populatiilor imbatranite" se subliniaza intr-o analiza a DSP Suceava privind evolutia indicatorilor demograficiJudetul Suceava are o populatie de 762.593 de locuitori, potrivit unei analize a Directiei de Sanatate Publica (DSP) privind indicatorii demografici la ... citeste toata stirea