Procesiune cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava in tot judetul

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca in zilele de 24 si 25 octombrie a.c., cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, va avea loc in eparhie o procesiune cu moastele Sfantului Ioan cel Nou.Traseul cuprinde mai multe localitati din judet, in care se vor face opriri pentru a se citi o scurta rugaciune de binecuvantare pentru credinciosii prezenti.Traseul va insuma peste 650 km, dupa urmatorul itinerariu: Suceava - Manastirea ... citeste toata stirea