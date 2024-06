Procesiunea "Calea Sfintilor", un urcus duhovnicesc

Traditionala procesiune de Sanziene, "Calea Sfintilor", a reunit, si in acest an, in municipiul Suceava, mii de pelerini veniti din toate colturile tarii pentru a insoti, pe strazile municipiului resedinta de judet, racla cu moastele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Moldovei si Bucovinei. Procesiunea a inceput, cu binecuvantarea IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, in seara zilei de sambata, 22 iunie a.c., din curtea Manastirii "Sf. Ioan cel Nou", ... citește toată știrea