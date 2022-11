Producatorii de paine, ulei si lactate pot lua granturi de pana la 500.000 euro de la stat

Operatorii din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma pot lua finantari de pana la 500.000 euro in baza unei scheme aprobata recent in sedinta de Guvern.Conform unui comunicat de presa al Directiei pentru Agricultura Judeteana Suceava (DAJ), beneficiarii schemei de ajutor sunt operatorii economici care desfasoara activitati incadrate in urmatoarele clase de clasificare: cod CAEN 1061 - ... citeste toata stirea