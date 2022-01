Profesorul acuzat de avansuri sexuale a fost plasat sub control judiciar

Profesorul de biologie din Costana, acuzat de agresiune sexuala, dupa ce ar fi facut avansuri unei eleve de 14 ani, a fost eliberat din arest si va fi cercetat sub control judiciar, in timp ce educatoarea din Bosanci ramane in arest.Tribunalul Suceava a decis, miercuri, sa admita contestatia formulata de acuzat si a respins propunerea de luare a masurii arestarii preventive, dar a dispus luarea fata de acesta a masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, pana la data de 19 ... citeste toata stirea