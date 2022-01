Profesorul de biologie din Costana acuzat de avansuri sexuale a fost eliberat, fiind plasat sub control judiciar, dar educatoarea din Bosanci acuzata de violarea a trei fetite, ramane in arest

Profesorul de biologie din Costana Dragomir Vicentiu Chiselita, acuzat de agresiune sexuala dupa ce ar fi facut avansuri unei eleve de 14 ani a fost eliberat din arest si va fi cercetat sub control judiciar, in timp ce educatoarea din Bosnaci Maria Podolak ramane in arest./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2. ... citeste toata stirea