Profesorul psih. Delia Dascalu:15 prescolari suceveni au fost evaluati psihosomatic de specialistii CJRAE Suceava, pentru opt dintre ei fiind recomandata inscrierea in clasa pregatitoare

Coordonatorul comisiei judetene de evaluare psihosomatica, consilierul scolar Delia Dascalu, a declarat luni, pentru NewsBucovina, ca in perioada 30 martie- 8 aprilie 2022 s-a desfasurat evaluarea dezvoltarii copiilor in vederea inscrierii acestora in clasa pregatitoare in anul scolar 2022-2023.