Programul "Craciun in Bucovina" s-a incheiat in comuna Rasca

La Slatioara, in comuna Rasca, vineri, in ajunul Anului Nou pe stil vechi, Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarna a incheiat programul "Craciun in Bucovina 2022 - 2023".Au fost prezente urmatoarele formatii: Ursii de la Bogdanesti, Ceata de la Boroaia, Cerbul de la Corlata, Ansamblul folcloric "Strajerii" din Dolhestii Mici, Grupul folcloric "Obcina Stanisoarei" din Malini, Formatia de Ursi de la Vadu Moldovei, Formatia de obiceiuri de iarna de la Ostra, Formatia de obiceiuri de iarna ... citeste toata stirea