Programul de vizita la pacienti in Spitalul Judetean Suceava a fost limitat pe fondul cresterii numarului de infectii respiratorii

Conducerea Spitalului Judetean Suceava a decis limitarea programului de vizita la cazurile grave si la o durata maxima de 15 minute, iar la ATI maximum 10 minute, a anuntat unitatea spitaliceasca mentionand ca a avut in vedere instructiunile Ministerului Sanatatii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.SJU Suceava precizeaza ca pentru vizitarea pacientilor solicitarile vor fi facute in scris, ca si pana acum, completand formularul care se gaseste pe site-ul spitalului la rubrica "Info ... citeste toata stirea