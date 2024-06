"Programul Stefanian" debuteaza cu o slujba de pomenire a domnilor Moldovei in Cetatea de Scaun a Sucevei

In fiecare an, Consiliul Judetean Suceava, impreuna cu o serie de institutii culturale din judet, organizeaza "Programul Stefanian", un eveniment ce are ca principale directii punerea in valoare a patrimoniului cultural istoric construit in perioada domniei voievodului Stefan cel Mare, precum si dezvoltarea durabila a turismului si cresterea interesului pentru restaurarea si protejarea monumentelor istorice.Proiectul debuteaza in 24 iunie la Cetatea de ... citește toată știrea