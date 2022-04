Proiect de 2,62 de milioane de lei pentru gazele naturale din cartierul Europa

> Introducerea retelelor de alimentare pe Tatarasi se va face cu finantare din PNI "Anghel Saligny", anunta primarul Ion LunguPrimaria Suceava a depus un proiect de aductiune a gazelor naturale in cartierul Europa de pe dealul Tatarasi. Finantarea urmeaza a fi atrasa prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Aceasta, in contextul in care, la sfarsitul anului 2019, Ion Lungu anunta ca alimentarea cu gaze naturale a cartierului respectiv ar putea sa se faca printr-un proiect cu ... citeste toata stirea