Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a semnat cu Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in calitate de coordonator de reforme si investitii, contractul de finantare aferent proiectului "Artificial intelligence-powered personalized health and genomics libraries for the analysis of longterm effects in COVID-19 patients (AI-PHGL-COVID)".Proiectul este in derulare pentru o perioada de 36 de luni, incepand cu luna mai 2023, si are ca obiectiv general dezvoltarea de biblioteci ... citeste toata stirea