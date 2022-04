Proiecte de dezvoltare a invatamantului dual

> Acestea vor pregati mecanici auto, electricieni auto, electricieni exploatare joasa tensiune, lacatusi si muncitori in constructii > "O problema cu care se confrunta o parte din firmele din orasul nostru este legata de lipsa fortei de munca calificata" a declarat primarul Ion LunguPrimaria Municipiului Suceava va depune doua proiecte de reabilitare a infrastructurii scolare, in vederea calificarii fortei de munca prin invatamant profesional in sistem dual. Anuntul a fost facut ieri, intr-o ... citeste toata stirea