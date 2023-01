Proiecte prin PNRR in beneficiul municipiului Vatra Dornei

Primarul Ilie Bonches a semnat saptamana trecuta, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare pentru proiectul intitulat "Sistem inteligent de management urban in municipiul Vatra Dornei", in valoare de 4.393.509,75 lei, finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).In context, administratia dorneana a informat ca municipalitatea a semnat in ultimele doua luni de zile "cinci contracte, pentru cinci proiecte cu finantare ... citeste toata stirea