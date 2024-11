Proiectele vanturate sunt doar pe lista, nu in derulare

> Analiza devastatoare a vechii administratii, care a lasat datorii de 67 de milioane de lei, zero lei in conturi si investitii putinePrimarul Sucevei, Vasile Rimbu, a declarat joi, in cadrul sedintei de indata a CL pentru aprobarea exercitiului financiar pentru primele 9 luni ale anului, ca bugetul a fost marit artificial, iar realizarile sunt modeste.El a spus ca nu a inteles care a fost motivul care a dus la supradimensionarea veniturilor si a exemplificat doar cu situatia de la impozite ... citește toată știrea