Primaria Suceava organizeaza alte doua licitatii (mai mici) pentru amenajarea sensului giratoriu de pe ruta alternativa Suceava - Botosani."Am desfacut in doua indicatorii tehnico-economici. Acolo era prinsa o lucrare mare, respectiv realizarea sensului giratoriu si lucrari adiacente, gen energie electrica, de montat niste stalpi, canalizare pluviala etc." anunta primarul Ion Lungu.In acest an, autoritatile administratiei publice locale au lansat trei sesiuni de depunere a ofertelor, insa la ... citeste toata stirea