Promovabilitate de doar 46,13%

Simina Teodora Buculei> O singura medie de 10 - eleva Simina Teodora Buculei, de la Colegiul National "Nicu Gane" din FalticeniInspectoratul Scolar Judetean Suceava (ISJ) a centralizat la sfarsitul saptamanii trecute rezultatele obtinute de elevi in urma simularii examenului de bacalaureat.Astfel, potrivit ISJ Suceava, in judet rata de promovare inregistrata la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2022 este 46,13%. Comparativ, in anul 2021, procentul mediilor ... citeste toata stirea