Promovabilitatea a crescut usor

> Aproape 3.800 de suceveni au obtinut permisul in ultimele doua luniAproape 3.800 de suceveni au obtinut permisul auto in ultimele doua luni in urma sustinerii probei practice a examenului, rata de promovare fiind de peste 70%.Potrivit Prefecturii Suceava, in perioada 16 mai - 17 iunie a.c., comisiile de examinare alcatuite din lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adaugat examinatori detasati din ... citeste toata stirea