Protest al consilierilor de probatiune din Suceava

In semn de solidaritate fata de colegii lor din Bucuresti, consilierii de probatiune din cadrul Serviciului de Probatiune Suceava au suspendat ieri activitatea cu publicul.Protestul are loc pe fondul promisiunilor neonorate privind plata integrala a salariilor, problema care afecteaza consilierii de probatiune din intreaga tara inca de la inceputul anului.Incepand cu ora 10:00, un pichet de protest s-a postat in fata sediului Guvernului Romaniei, urmat de un mars spre Ministerul Justitiei, ... citește toată știrea