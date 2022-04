Membri ai Asociatiei Comunitare Urbanism si Mobilitate (ACUM) au organizat, vineri dupa-amiaza, un protest in fata sediului Primariei Suceava, ei contestand oportunitatea investirii sumei de peste un milion de euro intr-o roata panoramica, in conditiile in care, potrivit lor, municipiul are probleme nerezolvate mult mai importante."Am facut o roata panoramica din problemele sucevenilor care pot fi solutionate cel putin partial cu milionul de euro alocat vestitei roti panoramice. Am vrut sa ... citeste toata stirea