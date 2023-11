Ieri, timp de 20 de minute, intre orele 11:00-11:20, in fata sediului Directiei de Sanatate Publica (DSP) Judeteana Suceava, angajati ai institutiei s-au unit intr-un protest spontan, prin care si-au manifestat dezacordul total fata de maniera in care sunt tratati.Proteste similare ale angajatilor au fost relatate de mass media, in cursul zilei, la nivelul intregii tari, la sediile multor altor directii de sanatate.Circa 30-40 de salariati ai DSP Suceava, indiferent de forma fiecaruia de ... citeste toata stirea