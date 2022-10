PSD conduce in preferintele sucevenilor

> Dan Ioan Cusnir este peste Ion Lungu in optiunile de vot, iar Florin Sinescu este candidatul PSD cu cea mai mare sansa sa-l invinga pe Gheorghe FluturUn sondaj CURS realizat in judetul si in municipiul Suceava arata ca PSD este partidul care ar castiga alegerile locale si parlamentare.Astfel, potrivit sondajului, in municipiul Suceava, 31% dintre locuitori spun ca PSD ii reprezinta cel mai bine, urmat de PNL cu 20%, AUR cu 8% si USR cu 5%.Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri ... citeste toata stirea