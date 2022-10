PSD nu are rolul de a face parte din corul laudatorilor de serviciu ai conducerii CJ Suceava

Secretarul executiv al PSD Suceava, subprefectul de Suceava Cristian Sologon, a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca PSD nu are in coalitie rolul de a face parte din corul laudatorilor de serviciu ai conducerii CJ Suceava si nici de a accepta la infinit ca eforturile colegilor sa fie minimalizate sau sa fie preluate abuziv in comunicarea liberala."Orice coalitie de guvernare se confrunta cu tot felul de situatii dificile si cu nevoia de a lua decizii importante, rareori placute, ... citeste toata stirea