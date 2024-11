PSD promoveaza antreprenoriatul: "SRL de exercitiu" pentru tinerii de 16 ani

Partidul Social Democrat lanseaza, in cadrul Programului de guvernare PSD 2025-2028, masuri concrete pentru a sprijini tinerii din judetul Suceava si din toata tara sa-si construiasca viitorul in antreprenoriat.Judetul nostru, cu un procent semnificativ de someri, are nevoie de initiative prin care sa se creeze locuri de munca si sa se dezvolte economia locala.Una dintre principalele masuri ale programului de guvernare PSD este "Start-Up Revolution", care ofera tinerilor cu varsta de peste ... citește toată știrea