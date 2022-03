PSD si-a atins principalele obiective privind reglementarea preturilor energiei

> Romanii vor beneficia de protectie pentru cel putin un an de zile, anticipeaza parlamentarul suceveanPresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anuntat, sambata, ca Partidul Social Democrat (PSD) si-a atins principalele obiective pe care le-a urmarit in privinta reglementarii preturilor la energie electrica si gaze naturale.Parlamentarul informeaza ca, in forma finala a ordonantei de urgenta convenite in Coalitie, cetatenii si firmele vor beneficia de protectie pentru cel putin un ... citeste toata stirea