PSD Suceava a depus ieri listele de candidati pentru alegerile parlamentare

> Ioan Stan: Aveti incredere in noi, ca vom fi o echipa foarte buna si vom reprezenta interesele Sucevei!Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, luni, dupa ce organizatia a depus listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie, ca semnalul deja dat de locuitorii judetului este ca PSD va castiga alegerile parlamentare din acest an pentru ca a guvernat bine, iar judetul a beneficiat de fonduri importante pentru dezvoltare."Ne-am inscris si noi in aceasta ... citește toată știrea