PSD Suceava acuza PNL: Hotii striga hotii!

In timp ce striga ca PSD are intelegeri subterane cu AUR, liberalii pun tara la cale cu membrii partidului lui George Simion, iar doar la Suceava sunt aliante PNL-AUR in Gura Humorului, Siret, Frasin, Cajvana, Brodina, Fratautii NoiPSD Suceava a transmis un comunicat de presa in care acuza: "Hotii striga hotii!", cu referire la in-telegerile PNL - AUR din mai multe localitati ale judetului in timp ce acuza intelegeri subterane intre PSD si AUR."Aliante PNL - AUR in mai multe localitati din ... citește toată știrea