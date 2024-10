PSD Suceava si-a onorat seniorii social-democrati la Frasin

> Ioan Stan: Sprijinul si implicarea seniorilor nostri sunt vitale pentru succesul organizatieiPeste 200 de membri ai Organizatiei Seniorilor Social-Democrati (OPSD) din judetul Suceava au participat, marti, 1 octombrie 2024, in orasul Frasin, la o intalnire a Organizatiei PSD Suceava.Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, un moment in care, ni s-a precizat, PSD Suceava isi arata, ca in fiecare an, respectul si aprecierea fata de seniorii sai. ... citește toată știrea