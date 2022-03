PSD Suceava si TSD Suceava au donat 20 de tone de alimente si produse pentru refugiatii ucraineni

Un convoi umanitar, insotit de parlamentari si consilieri judeteni ai PSD Suceava, a ajuns vineri la o parte dintre oamenii din Ucraina care s-au refugiat in Herta, in apropiere de frontiera cu Romania.PSD Suceava, cu sprijinul Organizatiei Tineretului Social Democrat Suceava, a reusit sa trimita in Ucraina un ajutor de 20 de tone de alimente si produse, aflam dintr-un comunicat de presa."Parlamentarii PSD au transmis un mesaj de speranta si de solidaritate refugiatilor, adulti si copii, pe ... citeste toata stirea