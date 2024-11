PSD Suceava spune ca vrea voturile sucevenilor pentru ca noul presedinte al CJ Suceava sa fie ajutat sa aduca schimbari majore in judet

PSD Suceava transmite ca vrea voturile sucevenilor la alegerile prezidentiale si parlamentare pentru ca noul presedinte al CJ Suceava sa aiba sprijinul unui guvern PSD si al presedintelui Marcel Ciolacu."*De ce sa va votez?* ne-a intrebat unul dintre zecile de oameni cu care am stat de vorba in centrul municipiului Suceava.Pentru ca judetul Suceava are o sansa foarte mare in urmatorii patru ani sa se dezvolte.Avem un nou presedinte la Consiliul Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, un ... citește toată știrea