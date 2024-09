Punctul de operare aero-medical din Campulung Moldovenesc va fi finalizat in acest an

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, marti, punctul de operare aero-medical de la Campulung Moldovenesc, o investitie de 2,2 milioane de euro a CJ Suceava. Potrivit lui, stadiul de executie este de 30% in prezent, dar constructorii spun ca in aceasta toamna se va finaliza lucrarea.El a explicat ca la acest punct aero-medical va fi baza elicopterului SMURD primit de judetul Suceava de la MAI pentru operarea pe zona de munte in situatii exceptionale, cum ar ... citește toată știrea