Antrenorul clubului radautean CS Hong-Ha, Edison Muha, a obtinut la Campionatul European de Qwan Ki Do desfasurat in week-end la Cottbus in Germania doua titluri europene. In cadrul Campionatului European Edison Muha a castigat titlul european la THAO QUYEN INDIVIDUAL si si-a reconfirmat titlul de Campion European la proba de THAO LO CO VO DAO (arme rare) obtinand din nou primul loc. Edison Enrico Eduard Muha este profesor de educatie fizica si sport la Scoala Gimnaziala ,,Dr. Simion si Metzia ... citeste toata stirea