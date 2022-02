Radauti, primul municipiu din judet care iese din zona rosie

In judetul Suceava erau, duminica, 670 de cazuri de infectie cu COVID-19 in evolutie.In anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate de COVID 97 de persoane din judet, ridicand la 51.477 numarul sucevenilor vindecati de COVID-19 de la inceputul pandemiei. Municipiul Radauti, cu rata de infectare 2,34 la mie, era ieri primul municipiu care iesea din zona rosie in valul cinci al pandemiei.Conform distributiei cazurilor de COVID-19 pe unitati administrativ-teritoriale (UAT), din cele ... citeste toata stirea